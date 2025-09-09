テレビで紹介された自分の姿を見つめ、まるで落ち込んでいるように見える柴犬の姿が、ネット上では話題となっている。【映像】テレビに映る“へこむ”自分を見て“へこむ”柴犬「へこむ柴犬として全国に放送されたことに落ち込み隠せないでいる犬」というコメントとともに、柴犬のももちゃん（7歳）の飼い主（@momonosekaiii）が投稿した画像には、8月29日に放送された「夏休みがもう終わると知って“へこむ”柴犬」として紹介