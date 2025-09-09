エプスタイン元被告の「バースデーブック」などの記録が米下院監視委員会で公開された/Rick Friedman/Corbis/Getty Images/File（ＣＮＮ）米下院監視委員会は８日夜、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪、ジェフリー・エプスタイン元被告の遺産管理団体から提出された大量の記録を公開した。その中には、トランプ大統領の名前が記されたメモも含まれる。メモはエプスタイン元被告の５０歳の誕生日に贈られた手紙集の一部。記録