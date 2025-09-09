北朝鮮の金正恩総書記は、次世代のICBM＝大陸間弾道ミサイルに使われるエンジンの燃焼実験を視察し、「核戦力を強化する上で重要な変化の兆しだ」と強調しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は8日、新たな素材を使ったミサイルエンジンの燃焼実験を視察しました。北朝鮮はこのエンジンが新たなICBM「火星20」に導入されるとの見通しを示していて、金総書記は「北朝鮮の核戦力を拡大・強化する上で重要な変化の兆しだ」