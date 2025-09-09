独特なフリで知られる「江南スタイル」で一世を風靡した韓国人歌手ＰＳＹ（４７）に警察の捜査が迫っている。ＰＳＹに向精神薬の代理処方疑惑が浮上。２０２２年から最近まで対面診療を受けないまま、ソウルのある大学病院で向精神性医薬品２種類を対面診療なしに処方してもらい、マネジャーを通じて代理受領した疑いが持たれている。これらの医薬品は対面診察と処方が原則となっている。この疑惑に関し、ソウル警察庁の長官