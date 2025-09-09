自動昇格を狙う3位の長崎、ガブリエル・チグロンを完全移籍で獲得したV・ファーレン長崎は9月9日、ブラジル人FWガブリエル・チグロンを完全移籍で獲得したと発表した。背番号は45となる。現在J2でプレーするクラブにとって異例の時期の補強に、ファンからは「J2環境破壊です」「朝からビックリ」と驚きの声が相次いでいる。チグロンはクラブを通じて「V・ファーレン長崎の強化部の皆様、関係者の皆様、私を信頼してこのクラブ