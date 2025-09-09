ヘンリー王子は８日に４日間の日程で英国に到着した直後、故エリザベス女王の墓を訪れた。英紙デーリー・メールが８日、報じた。ヘンリー王子は朝にヒースロー空港に到着した直後、ウィンザー城のセントジョージ礼拝堂に直行し、２０２２年９月８日に亡くなった祖母の命日を記念して花輪と祈りを捧げた。しかしその間、兄のウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃は、わずか７マイル（約１１キロ）離れた場所で、全米女性協会