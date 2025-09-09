大島渚監督の映画「愛の亡霊」などの出演で知られる女優の吉行和子さんが肺炎のため２日に死去したことが９日、所属事務所から発表された。９０歳だった。兄は芥川賞などを受賞した作家の吉行淳之介氏（１９９４年に７０歳で死去）。妹の理恵氏（２００６年に６６歳で死去）も同賞に輝いた作家・詩人。事務所によると、故人の遺志により葬儀は近親者で執り行われた。「ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに吉行和子が生