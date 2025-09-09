【モデルプレス＝2025/09/09】THE RAMPAGEの吉野北人が9月8日、自身のInstagramを更新。タトゥーシールを全身に施した大胆な姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】ランペ吉野北人、衝撃の上裸姿◆吉野北人、タトゥーシールまみれの上裸姿披露同日に“HOKUTO”としての初ソロイベント「HOKUTO LOVE PARADOX, LOVE MYSELF” Release Live」を開催した吉野は「最高に楽しかった」とイベントの感想をつづり、「また必ず会いにい