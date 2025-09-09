【モデルプレス＝2025/09/09】フジテレビの松村未央アナウンサーが9月8日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】夫は陣内智則 フジアナが娘との2ショット公開◆松村未央アナ、娘との2ショット公開松村アナは「秋の気配を感じる最近」とつづり、「プールへ遊びに行った帰り道です」と娘との写真を公開。デニムのオールインワンを着用し、黒いワンピースにデニムジャケットを羽織った娘との