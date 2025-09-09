プロボクシングの世界2階級制覇王者・亀田和毅（TMK、34）が、2025年9月8日にユーチューブを更新し、14日に名古屋でスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）に挑戦するWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）の「異変」を指摘した。亀田「普通に井上が勝つんじゃない？」挑戦者アフマダリエフは、16年リオデジャネイロ五輪銅メダリストで、18年3月にプロデビューを果たした。20年1月にプ