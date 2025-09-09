7日の広島戦で2年ぶり優勝プロ野球の阪神が7日、甲子園球場で行われた広島戦に2-0で勝利し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。歓喜の瞬間に発見された坂本誠志郎捕手の小さな“異変”が、ファンの注目を集めている。マジック1で迎えた7日の広島戦。2年ぶりのセ・リーグ制覇まであと1人の9回2死から、広島・秋山がフライを打ち上げた。阪神の中堅手・近本は余裕を持って落下点へ。がっちりボールをつかんで歓喜は訪れた。打