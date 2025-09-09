本拠地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなりアクシデントが発生した。初回のドジャースの攻撃。大谷が見逃し三振に倒れた後、ベッツが打席に立った。一塁側へのファウルフライを追ったロッキーズの一塁手・バーナベルが、ネットの鉄柱部分で頭部を強打。左側頭部を押さえて苦悶の表情を浮かべた。米カリフォルニア州地