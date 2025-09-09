8月10日に宝塚歌劇団を退団したばかりの元星組トップスター・礼真琴（れい・まこと）の退団後初コンサート『Flare』（フレア）が12月に東京都大阪で開催されることが9日、発表された。 【写真】懐かし～い！東京五輪閉会式で「君が代」を熱唱する礼真琴 東京公演は12月10日に東京国際フォーラム ホール Aで、大阪公演は13、14日に梅田芸術劇場メインホールで開催される。在団中は三拍子