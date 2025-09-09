「救急の日」の9月9日、福岡県筑紫野市で、救急車の適正利用を呼びかけました。 JR二日市駅前では9日朝、筑紫野太宰府消防組合消防本部の職員や筑紫医師会の医師などが、応急手当の方法や相談窓口が書かれたチラシを配りました。筑紫地区の5つの市での救急車の出動件数は去年は2万2713件で、過去最多だったおととしに次いで多くなっています。通報の中には、救急車が必要ない軽症と判断されるものや、不要不急のものなどもあり