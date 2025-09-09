【新華社北京9月9日】中国国務院新聞（報道）弁公室は9日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を開いた。工業情報化部の李楽成（り・らくせい）部長が規画期間における新型工業化の力強い推進、実体経済の基盤強化に関する状況について説明し、記者の質問に答えた。