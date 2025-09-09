アンジェリーナ・ジョリーがトロント国際映画祭のレッドカーペットに登場し、ロングコートの間から美脚をのぞかせるポーズを披露。2012年のアカデミー賞授賞式で話題をさらった“ドヤ顔美脚ポーズ”を13年ぶりに再現した。【写真】アンジェリーナ・ジョリー、13年前と変わらぬ美脚を披露伝説ポーズを再現現地時間9月7日、カナダで開催中のトロント国際映画祭にて、新作映画『Couture（原題）』をお披露目したアンジェリーナ