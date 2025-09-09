ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約10cm)、マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両 (355)と1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (853)を2025年9月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始。 RAI釻S「マツダRX-7(FD)の埼玉／新潟県警察パトカー」 ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダ