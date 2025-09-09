巨人は９月に入ってヤクルト戦○○●、中日戦も●○○と、２カード連続で勝ち越し。９日からは東京Ｄで広島との３連戦を迎える。今年このカードは７勝１１敗１分けと苦戦しているが、東京Ｄでは４勝１敗１分け。得意の舞台で連勝を伸ばしたいところ。抑えのマルティネスは現在３９セーブ。同じく３９セーブの松山（中日）と、最多セーブのタイトルを争っている。４０セーブに到達なら、中日で４３セーブを記録した昨年に続き、