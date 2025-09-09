８日、博覧会の会場でスマート製品を体験する来場者。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶9月9日】中国重慶市で5〜8日、ロボットや人工知能（AI）などの最新の成果を披露する「2025年世界スマート産業博覧会」が開催された。人々の仕事や生活に密接に関連する新たな技術や製品などが続々と登場し、来場者はスマートテクノロジーが生活をより良くすることを実感した。７日、博覧会の会場でスマートロボットの作業風景を見学