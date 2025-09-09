高知の秋の風物詩、おり酒の瓶詰め作業が、高知県香南市の酒蔵で始まりました。香南市赤岡町の高木酒造では、早場米「フクヒカリ」を使った日本で最も早いといわれる新酒の仕込みが8月21日から始まっています。9月9日は午前7時ごろから従業員が芳醇な香り漂う酒蔵で瓶詰めやラベル貼りなどの作業を行いました。おり酒の魅力は品のある味わい。今年は香りが爽やかでフレッシュな仕上がりになったということです。瓶詰め作業は11日に