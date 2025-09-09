タイのタクシン元首相が過去に実刑判決を受けながら、病気療養を理由にして以降、収監されずにいた問題をめぐり、最高裁はまもなく判断を言い渡すことにしていて、タクシン氏が再び収監される可能性もあります。現地から中継です。タイの最高裁では多くの報道陣が詰めかけるなか、さきほど、タクシン元首相が法廷に入っていきました。タクシン氏はおととし、汚職などの罪で実刑判決を受け刑務所に収監されましたが、直後に病気療養