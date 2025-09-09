歌舞伎役者の片岡愛之助（53）が9日に都内で行われた、「大正製薬ダイレクト おなかの脂肪プレミアム公式アンバサダー就任発表会」に出席。深夜についやってしまうことを明かした。愛之助が深夜につい行ってしまうのは「猫の動画をずっと見てしまう」こと。「とっかかりは妻なんですけどね！見てみてって言うから見たら、猫の動画なんです」とのろけて、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。愛妻家の愛之助にとって、愛猫「ま