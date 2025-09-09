きょうも厳しい残暑が続いています。最高気温は名古屋市で37℃、甲府市で36℃と予想されるなど、関東から九州にかけて各地で猛暑日となる見込みです。きょうも朝から気温が上昇し、午前11時時点で▼和歌山県田辺市で34.1℃、▼福井県小浜市で34.0℃を記録するなど、関東や西日本を中心に各地で厳しい暑さとなっています。予想される最高気温は、▼名古屋市で37℃、▼山梨県甲府市、静岡県浜松市や岐阜市などで36℃、▼群馬県前橋市