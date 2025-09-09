◇ナ・リーグパドレス ― レッズ（2025年9月8日サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手（39）が8日（日本時間9日）、今季4勝目を懸けて本拠でのレッズ戦に先発。初回に先頭打者弾を浴びるなど5回までに5安打で2点を失った。ナ・リーグ西地区首位ドジャースと1ゲーム差のチームは、5回表を終えて0―2とリードされている。ダルビッシュは初回、先頭打者のフリードルに対してフルカウントから8球目のカーブが高めに浮