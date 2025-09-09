広島県庁で記者会見する湯崎英彦知事＝9日午前広島県の湯崎英彦知事は9日の記者会見で、石破茂首相の退陣表明に伴う自民党総裁選に注文を付けた。「いろいろな方々の発言を聞くと『自民のために』が多い。自民のためではなく、国民のために行ってほしい」と述べた。首相の辞任については「地方創生に理解がありフランクな議論ができる。少し残念だ」と語った。