自民党は９日午前、党本部で総務会を開き、石破首相（党総裁）の後継を選ぶ総裁選について、党員投票を伴う「フルスペック」方式で行うことを決定した。鈴木総務会長が総務会後の記者会見で明らかにした。森山幹事長がフルスペックで行う案を示し、異論は出なかった。総裁選の日程については「２２日告示、１０月４日投開票」で行う方向で調整しており、自民は１０日に決定する方針だ。鈴木氏は会見で「我が党の浮沈のかかっ