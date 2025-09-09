株価の上昇基調が9日も続いています。日経平均株価は一時、取引時間中として初めて4万4000円を上回りました。「ポスト石破」への期待が投資家の背中を押す流れは9日も続いています。日経平均株価は、取引開始直後から上昇ピッチを強め、一時上げ幅が500円を超えて、初めて4万4000円台をつけました。次の政権による大規模な経済対策で、積極的な財政が打ち出されることへの期待感に、アメリカ市場の株価上昇の流れも加わって、幅広