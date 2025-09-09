８日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」では、生徒会副会長の瑞穂（南琴奈）が、幼なじみに頼まれたプレゼントを中学生に渡しに行ったところ、そのプレゼントがとんでもないものだったことから、騒動に巻き込まれてしまう。この日の「ぼくほし」では、瑞穂が念願だった大学の推薦をもらえることが決まり、学校の友人たちは心から祝福する。瑞穂の幼なじみもカラオケボックスで推薦のお