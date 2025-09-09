およそ3週間ぶりの最高値更新です。日経平均株価は一時、初めて4万4000円を超えました。午前の日経平均株価は取引開始直後から上昇し、およそ3週間ぶりに取引時間中の最高値をつけました。その後も上げ幅を拡大し、一時、史上初の4万4000円台を突破しました。石破総理の辞任表明を受け、きのうに引き続き、政治をめぐる停滞感が和らぎ、次の政権の積極的な経済政策への期待が追い風となっています。結局、午前は、きのうの終値より