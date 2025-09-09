週明け8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前週末比114ドル09セント高の4万5514ドル95セントで取引を終えた。アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）が9月に大幅利下げに踏み切るとの期待から、買いが入った。ただ、今週は米消費者物価指数（CPI）など重要な物価統計の発表を控えていて様子見ムードもあった。ハイテク株主体のナスダック総合指数も反発し、98.31ポイント高の2万1798.70と最高値を更新した。