今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ラケットセット』。2種類のボールとラケットがセットになった、レジャーなどに最適な遊びグッズです。おもちゃ屋さんなどでは1,000円前後してもおかしくないようなアイテムですが、なんと500円とお手頃！これ1つで2パターンの遊び方を楽しめて、お得感がありますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラケットセット価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソー軽くて持ち運びやす