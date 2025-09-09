日本海にイギリス空母が入った航空自衛隊は、イギリス空母打撃群（CSG25）の日本展開に伴い、同国海軍および空軍と日本海で共同訓練を行ったと発表しました。【写真】日本海で訓練する日英の空母＆戦闘機です実施日は2025年9月6日（土）で、参加したのは航空自衛隊側が第6航空団（石川県小松基地）のF-35A戦闘機4機とF-15戦闘機8機、そして中部航空警戒管制団（埼玉県入間基地）です。一方、イギリス軍側は空母「プリンス・