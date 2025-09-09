プレミアリーグのノッティンガム・フォレストが、指揮官であるヌーノ・エスピリト・サント監督の解任を発表した。ヌーノ前監督は2023年からフォレストを指揮しており、昨季はチームを7位に導いた。堅守速攻のスタイルをチームに植え付け、昨季は上位勢からも勝ち点を獲得している。しかし、チームが好調にもかからわず、報道ではヌーノ前監督とオーナーであるエヴァンゲロス・マリナキス氏、スポーツディレクターであるエドゥ氏間