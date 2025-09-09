LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」の航空券と宿泊がセットとなったダイナミックパッケージで「早期割セール」を9月8日正午から17日正午まで開催している。2名1室利用の1名あたり料金一例はいずれも東京/羽田発で、札幌2日間（グランドメルキュール札幌大通公園泊）が30,900円から、福岡2日間（ホテルビスタ福岡泊）が39,600円から、沖縄2日間（ロワジールホテル那覇泊）が34,800円からなど。この