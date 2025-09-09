THE THOUSAND KYOTOは、「シャインマスカット・パルフェ・アフタヌーンティー」を8月25日から9月28日まで提供する。ウェルカムドリンク「マスカット・モヒート」から始まり、目玉のウェルカムデセール「シャインマスカットパルフェ」が続く。マスカットジュレとラズベリーソースやバニラアイスが調和したグラスに、シャインマスカットを添える形で提供する。スタンドスイーツには「マスカットマカロン」、「葡萄タルト」など6種を