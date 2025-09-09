ニュージーランド航空は、オークランド国際空港に新たなフラッグシップラウンジ「コルラウンジ」を開設する。Airpointsのエリート会員とビジネス・プレミア利用者向けと、Airpointsのゴールド・シルバー・koru会員とスターアライアンスゴールド会員向けエリアに分けられる。総面積はほぼ倍増の約3,700平米となり、座席数は70％増える。個室や1人用ブースなどのビジネスエリア、家族で遊べるスペース、コーヒーを楽しめるスペースな