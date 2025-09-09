話題のスポットを福島暢啓アナウンサーが徹底調査する「潜入！今昔探偵」。９月８日（月）は大阪・関西万博の会場内にある「スイスパビリオン」から生中継。「ハイジと共にテクノロジーの頂へ」というテーマにアルプスの自然やスイスが誇る世界トップレベルの最新技術が体験できます。（２０２５年９月８日放送ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）