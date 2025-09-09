きのう午後、山形県舟形町の国道と県道が交わる交差点で軽乗用車と普通乗用車が正面衝突する事故があり、軽乗用車の助手席に乗っていた宮城県の女性が死亡したほか、軽乗用車と普通乗用車を運転していた２人が腰の骨を折るなどの大ケガをしました。 【写真を見る】【現場】交差点で出合い頭に正面衝突宮城県の女性（70）死亡ほか2人大ケガ一時停止の標識も（山形・舟形町） 警察や消防によりますときのう午後５時１９分ご