名古屋では先ほど気温が35℃に達し、きょうで過去最も多い、ことし49日目の猛暑日になるなど、各地で危険な暑さが続く見込みです。 【写真を見る】名古屋で過去最多「49日目の猛暑日」9月なのに各地で最高気温35℃超の予想 愛知･三重に熱中症警戒アラート 名古屋市内は、きょうも強い日差しが照り付けてぐんぐん気温が上昇し、午前11時半ごろに、気温は35℃に達しました。 名古屋はきょうで、猛暑日日数が49日で統計開始