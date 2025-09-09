8日夕方、鹿児島市でパトカーに追跡されていた原付バイクが車庫などに衝突し、運転していた男子高校生(17)が軽いケガをしました。警察によりますと8日午後5時20分ごろ、鹿児島市大明丘の市道でパトロール中のパトカーがヘルメットのひもを締めずに走行している原付バイクを発見しました。停止を求めたものの応じず逃走したため、赤色灯をつけサイレンを鳴らしながら約400メートルの間追跡をしました