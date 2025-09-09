タレントの三上悠亜（32）が、藤田ニコル（27）、あのとともに、8日深夜放送のテレビ朝日系『あのちゃんねる』（毎週月曜 深0：45）に出演。三上の“炎上”について分析した。【写真あり】真っ赤なランジェリーで“ナイスバディ”！ 豊満に着こなす藤田ニコル7月に話題になった三上の“ウエディングドレス炎上事件”の話題から、プライベートでも三上と仲のいい藤田は「毎回同じテーマで炎上してる」と分析。三上はうなずきな