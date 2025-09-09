◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのラインアップに待ち望まれていた男、マックス・マンシー内塁手（３５）が戻ってきた。９月８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンでマンシーが４番に入った。ロバーツ監督は試合前、「間違いなく大きな後押しになる。我々はこの日をずっと待っていた。彼が打線に入ることで質の高い打席が増え、打