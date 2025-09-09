秋篠宮家の長男・悠仁さまは、成年式を終えたことを報告するため昭和天皇陵を参拝されました。悠仁さまは、午前10時半ごろ、東京・八王子市の武蔵陵墓地を訪問されました。モーニング姿にシルクハットを手にした悠仁さまは、まず昭和天皇が眠る武蔵野陵を参拝されました。皇室では成年などの節目に武蔵陵墓地を訪問することが慣例になっていて、悠仁さまは深々と頭を下げた後、玉串をささげ、6日に成年式を終えたことを報告されま