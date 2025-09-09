テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。日光でのサウナ満喫ショットを披露した。「日光にサウナに入りに行ってきました駆け込み夏の思い出づくりです」と投稿。「醤油樽に入れる水風呂、足がつかない深さストーブサウナに入って樽水風呂入って」とつづった。「またサウナに入って今度は川にダイブして…外の空気も綺麗で風も気持ちよくて最高に整いました冬にも行ってみたい