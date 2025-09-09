石川県内の7月の有効求人倍率は、1.6倍と4か月連続で低下しましたが、全国で3番目に高い水準となっています。 石川労働局によりますと、7月の有効求職者数は1万7083人で、前月より増加しましたが、有効求人数は2万7314人と前月を下回りました。有効求人倍率は1.6倍となり、前月に比べ、0.02ポイント下がりました。 有効求人倍率が低下するのは4か月連続となりましたが、全国の中では3番目に高い水準です。地域では白山が1.94