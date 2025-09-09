押収された偽ミャクミャクTシャツ＝9日午前、大阪・此花署大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がプリントされた偽Tシャツを販売目的で所持したとして、大阪府警は9日までに、商標法違反容疑で、韓国籍の大学生崔志遠容疑者（22）＝大阪市生野区＝を現行犯逮捕した。府警によると「ミャクミャク」を巡り同容疑で逮捕されたのは全国で初めて。容疑者は「6月ごろから100枚ほど販売し、約10万円もうけた」と供述してい