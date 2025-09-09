「ドジャース−ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席で大きな叫び声を上げる場面があった。１ストライクからの２球目、９９・２マイルの速球が大谷の膝元を襲い、「アーッ」と大声を上げて避けた。さらに１ボール２ストライクからの４球目は内角低めへのチェンジアップ。コース、高さとも際どいボールだったが球審の手が上がって見逃し三振に倒れると、