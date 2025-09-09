ブタの臓器がヒトの体内でどの程度機能するかに関する研究が進められている/CNN via CNN Newsource（ＣＮＮ）米バイオ企業イージェネシスは８日、米食品医薬品局（ＦＤＡ）が同社のブタの腎臓を用いたヒトでの臨床試験（治験）を承認したと発表した。イージェネシスのブタは、臓器がヒトの移植患者に適合するよう遺伝子組み換えが行われている。この取り組みの鍵となるのは「ＣＲＩＳＰＲ（クリスパー）」と呼ばれるゲノム編集の技