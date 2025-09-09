日本最大級のカルスト台地として知られる山口県の「Mine秋吉台」が、ユネスコから「ユネスコ世界ジオパーク」への承認勧告を受けたことが分かりました。ユネスコ世界ジオパークは、国際的に貴重な地質や地形を保護し、教育や地域振興などに活用するものです。山口・美祢市の日本最大級のカルスト台地「秋吉台」を中心とする「Mine秋吉台」が、南米チリでの審議でユネスコ世界ジオパークへの承認勧告を受けたことが分かりました。20