9日未明、金沢市片町のビルで、テナントの飲食店を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。 リポート・重盛 友登 記者：「火災のあった現場に来ています。複数の消防車が出動しており、辺りには焦げ臭いが立ち込めています」火事があったのは、地上5階建ての片町センタービル3階の飲食店で、9日午前0時半過ぎ「火災ベルが鳴っている」などと消防に通報がありました。火は店舗内の一部